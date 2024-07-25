PNAS: ученые обнаружили новые пути заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Международная группа ученых сообщила о новых открытиях в заражении клеток коронавирусом SARS-CoV-2. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что вирус способен заражать более широкий спектр клеток легких, чем предполагалось ранее, и не требует известных рецепторов для входа.
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