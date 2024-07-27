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«ПСЖ» и клубы АПЛ чувствуют, что Уильямс предпочитает остаться в Испании. «Барселона» – фаворит

«ПСЖ» и клубы АПЛ чувствуют, что Уильямс предпочитает остаться в Испании. «Барселона» – фаворит

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что в командах АПЛ и в «ПСЖ» чувствуют, что вингер предпочитает остаться в Ла Лиге.

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