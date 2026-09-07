Seven Indonesian airports remain closed after Anak Krakatau eruption

Volcanic ash that spewed from Anak Krakatau last week forced seven airports to remain closed on Monday, affecting hundreds of thousands of travelers.
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