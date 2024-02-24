Война зэков. Сколько их? И смогли бы мы без них?

Что интересно!,,, А за что бандеровцы воюют? Ведь земли Украины уже давно проданы! Они там найметы, одурманенные пропагандой! Нет уже украинской земли, есть жидомаССонская земля! Украинцы! Опомнитесь! Проснитесь!

Н

Николай

Сколько можно писать, кричать, что в ШТРАФБАТАХ ЗК НЕ МОГЛО БЫТЬ!? Они м.б. ТОЛЬКО в штрафных ротах! Штрафных рот было, кажется, по одной на дивизию, а штрафбат один то ли на армию, то ли на фронт!!! В штрафбатах были ОДНИ офицеры!!!