Это важная тема. Либеральные и украинские СМИ только и пишут - кто, мол, вернется с этой войны в Россию? На кого они хотят делать ставку? Сколько там зэков "согнали"! А вот давайте теперь серьезно разберемся - "сколько" и "согнали ли"? .
Война зэков. Сколько их? И смогли бы мы без них?
Комментарии
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ГМ
Геннадий Малахов
Что интересно!,,, А за что бандеровцы воюют? Ведь земли Украины уже давно проданы! Они там найметы, одурманенные пропагандой! Нет уже украинской земли, есть жидомаССонская земля! Украинцы! Опомнитесь! Проснитесь!
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1 д.
igor kim
На войне люди становятся более лучшими, благородными людьми, либо предателями. Это очень действенный способ воспитания людей.
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1 д.
Н
Николай
Сколько можно писать, кричать, что в ШТРАФБАТАХ ЗК НЕ МОГЛО БЫТЬ!? Они м.б. ТОЛЬКО в штрафных ротах! Штрафных рот было, кажется, по одной на дивизию, а штрафбат один то ли на армию, то ли на фронт!!! В штрафбатах были ОДНИ офицеры!!!
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23 час.
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