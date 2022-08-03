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Замглавы МИД России Олег Сыромолотов: США и их союзники признались в создании «IT-армии Украины» для атак на Россию

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов: США и их союзники признались в создании «IT-армии Украины» для атак на Россию

Соединенные Штаты Америки со своими союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и "признаются" в создании "IT-армии Украины" для атак на Россию.

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