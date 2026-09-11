Литва будет под прицелом ядерного оружия РФ, если разместит его у себя

Если Литва разместит на своей территории ядерное оружие, нацеленное на Россию, то эта страна сама станет целью российского ядерного оружия.
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