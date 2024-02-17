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Умер известный фотограф-документалист Дмитрий Марков

Умер известный фотограф-документалист Дмитрий Марков

На 42-м году жизни скончался один из самых известных российских фотографов Дмитрий Марков. Об этом сообщает телеграм-канал “Псковская губерния” со ссылкой на его друзей.

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