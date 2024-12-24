Александр Дрозденко заявил, что изменения границ между Ленобластью и Петербургом не будет

Регионы выбрали путь развития как два самостоятельных субъекта Российской Федерации В ближайшие годы не стоит ожидать изменений границы между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, включая такие районы, как Мурино и Бугры.
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