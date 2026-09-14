Лучше Лукашенко, чем Виндзоры

Николай Лукашенко — сын нынешнего президента Белоруссии — служит в армии. Его отец выразился так: «служит в армии, как положено, как все.
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