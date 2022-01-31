Пушков назвал основной смысл санкционных угроз Запада

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Пушков отреагировал на угрозы государств Запада касательно введения санкционных ограничений по отношению к Российской Федерации при дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Пушков отреагировал на угрозы государств Запада касательно введения санкционных ограничений по отношению к Российской Федерации при дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Свежие комментарии