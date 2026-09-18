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АиФ Кухня

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Скрытая угроза на грядке. Чем опасны недозрелые зеленые помидоры

Скрытая угроза на грядке. Чем опасны недозрелые зеленые помидоры

Осенью после последнего сбора нередко остаются килограммы помидоров, которые так и не успели покраснеть.

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