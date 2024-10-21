А вы ещё на квадроберов жалуетесь…

зуфар юсупов По министерству обороны ещё только мелкие потуги. Не факт, что сворованое вернётся в казну, а не куда-нибудь ещё. А по кадровой политике Белоусов скорей исключение, чем правило. Разве мы не видим выдающихся наших деятелей. Прессекретари, начальники роснаноо, ростеха, Роскосмоса и прочая и прочая и прочая.... Успехов масса.

САША ЛЕПАЕВ нужно добавить этим дебилам остроты. закопать и выбросить подальше лопаты. и так эта охота сразу во все отпадет на всегда.