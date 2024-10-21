Гроботерапия — новый тренд в России. Суть такова: человек ложится в гроб на время, чтобы переосмыслить жизнь.
А вы ещё на квадроберов жалуетесь…
Комментарии
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зуфар юсупов
По министерству обороны ещё только мелкие потуги. Не факт, что сворованое вернётся в казну, а не куда-нибудь ещё. А по кадровой политике Белоусов скорей исключение, чем правило. Разве мы не видим выдающихся наших деятелей. Прессекретари, начальники роснаноо, ростеха, Роскосмоса и прочая и прочая и прочая.... Успехов масса.
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6 час.
САША ЛЕПАЕВ
нужно добавить этим дебилам остроты. закопать и выбросить подальше лопаты. и так эта охота сразу во все отпадет на всегда.
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6 час.
Олег Самойлов
А идиотов ВСЕГДА в России/СССР имелись в избытке! И показатель мы имеем даже на обсуждении ЭТОЙ темы!
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4 час.
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