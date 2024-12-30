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«Это просто хрень». Ксения Собчак назвала главный кринж по итогам 2024 года

«Это просто хрень». Ксения Собчак назвала главный кринж по итогам 2024 года

Известная российская журналистка и общественный деятель Ксения Собчак назвала главный кринж по итогам 2024 года по ее версии.

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Комментарии
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Модест
Это тне просто хрень, это сатанизм в чистом виде.
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19 час.

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