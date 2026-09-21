Биолог назвал лучшие растения для очистки воздуха в квартире

Среди фаворитов — неприхотливая сансевиерия ("тещин язык"), работающая даже в полутени, и хлорофитум, который быстро разрастается и активно фильтрует воздух В интервью РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов поделился информацией о растениях, которые наиболее эффективно очищают воздух в жилых помещениях.
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