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Биолог назвал лучшие растения для очистки воздуха в квартире

Биолог назвал лучшие растения для очистки воздуха в квартире

Среди фаворитов — неприхотливая сансевиерия ("тещин язык"), работающая даже в полутени, и хлорофитум, который быстро разрастается и активно фильтрует воздух В интервью РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов поделился информацией о растениях, которые наиболее эффективно очищают воздух в жилых помещениях.

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