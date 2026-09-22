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Царьград

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Л.Е.В. Менеджмент сохранит рабочие места в Нестле Россия

Л.Е.В. Менеджмент сохранит рабочие места в Нестле Россия

Компания «Л.Е.В. Менеджмент» временно управляет «Нестле Россия», гарантируя сохранение рабочих мест и структуру управления.

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