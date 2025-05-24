В США сделали шокирующее предупреждение о РФ и Украине. «После Украины всем должно быть ясно, что, когда Евросоюз и НАТО требуют сделать выбор между ними и Москвой, речь идёт о превращении вашей страны в плацдарм для конфликта», — заявил американский журналист Томас Фази.