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Пушилин: ВСУ атаковали центр Донецка ударным беспилотником

Пушилин: ВСУ атаковали центр Донецка ударным беспилотником

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные атаковали Донецк ударным беспилотником. «Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — написал он в Telegram.

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