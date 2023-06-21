Пушилин: ВСУ атаковали центр Донецка ударным беспилотником

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные атаковали Донецк ударным беспилотником. «Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием», — написал он в Telegram.