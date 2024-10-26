Где в Кургане поесть и спеть: подборка караоке-баров от URA.RU

Курганцы наконец дождались выходных, которые идеально подходят для отдыха и развлечений. Вечер в караоке-баре станет отличным способом провести время в кругу друзей и под любимые песни, а кухня позволит утолить голод и получить удовольствие.
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