Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Пишут о лечебном эффекте алюминиевых полосок на проблемные места. Дескать, они сокращают рассеяние энергии тела и ...5 «отраслей» кото...
  • Астон Мартин
    Великий человек необычайно высокого таланта !👍Идеальная свадьба...
  • Сергей Дмитриев
    Татушные заслуживают такого же отношения, как наркоманы. В объявлениях о вакансиях, о приёме в учебные заведения дела...10 вещей, которые...

Секретный космический проект СССР

Секретный космический проект СССР

Американцы первыми высадились на Луну, зато Советский Союз первым отправил человека в космос. Технологии двух величайших держав двадцатого века развивались такими темпами, что военное столкновение на орбите планеты казалось вопросом времени.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх