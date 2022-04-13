Секретный космический проект СССР

Американцы первыми высадились на Луну, зато Советский Союз первым отправил человека в космос. Технологии двух величайших держав двадцатого века развивались такими темпами, что военное столкновение на орбите планеты казалось вопросом времени.
Американцы первыми высадились на Луну, зато Советский Союз первым отправил человека в космос. Технологии двух величайших держав двадцатого века развивались такими темпами, что военное столкновение на орбите планеты казалось вопросом времени.
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