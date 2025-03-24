Работодателей Карелии приглашают принять участие в ежегодном опросе о дополнительной потребности в кадрах

Опрос стартует 1 апреля. Прогноз кадровой потребности экономики с его ежегодной актуализацией – составная часть национального проекта «Кадры», который стартовал с 1 января 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина.
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