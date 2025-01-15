В Южно-Китайском море обнаружен гигантский морской изопод “Дарт Вейдер”

В глубинах Южно-Китайского моря скрывался неизвестный монстр. Морской изопод, достигающий в длину более 30 сантиметров и весом свыше килограмма, был обнаружен международной группой биологов из Вьетнама, Сингапура и Индонезии.
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