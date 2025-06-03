Новый порядок смены пароля на «Госуслугах» вступил в силу

С 1 июня на портале «Госуслуги» введен новый порядок смены пароля. Теперь специальный код для подтверждения операции портал отправляет только в том случае, если пользователь в этот момент не находится в телефонном разговоре.
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