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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Новый порядок смены пароля на «Госуслугах» вступил в силу

Новый порядок смены пароля на «Госуслугах» вступил в силу

С 1 июня на портале «Госуслуги» введен новый порядок смены пароля. Теперь специальный код для подтверждения операции портал отправляет только в том случае, если пользователь в этот момент не находится в телефонном разговоре.

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