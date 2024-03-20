На актера Никиту Кологривого заявили в полицию из-за дебоша в баре в Новосибирске

Вокруг звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никиты Кологривого разгорается скандал. На актера постаупило в полицию заявление о нарушении общественного порядка - утверждается, что тот устроил дебош в одном из заведений Новосибирска.