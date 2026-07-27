Черногория введет визы для россиян и белорусов с 1 ноября

Черногория полностью привела свою визовую политику в соответствие с требованиями Европейского союза. В рамках этого решения с 1 ноября 2026 года гражданам России, Белоруссии и ряда других государств для въезда в страну потребуется виза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии