Хуснуллин: порядка 50 тыс. строителей восстанавливают территорию в новых регионах

Сила народа – в единстве и сплоченности, написал в своем Telegram-канале, поздравляя россиян с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
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