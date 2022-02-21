Театр абсурда

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  • елена куприянова
    Это не взгяд со стороны, не попытка честно разобраться, а чёткий, но закамуфлированный, накат на нашу страну. А подар...Субъективный и об...
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    Остановить грязь!...
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    Хоть одни депутаты задумались о том  чтобы этого безобразия в нашей стране не было.Чтобы развратные люди не портили н...Остановить грязь!...

Вот такой вот "самообстрел"

Вот такой вот "самообстрел"

Интенсивность обстрелов вооруженными формированиями Украины территории ЛНР неуклонно растёт20 февраля - 63 обстрела;19 февраля - 49 обстрелов;18 февраля - 31 обстрел;17 февраля - 29 обстреловЗа вчерашний день:в садоводческом кооперативе "ЛАДА" н.

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