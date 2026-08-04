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«Динамо» Мх выиграло два матча на старте сезона. Дагестанцы – фавориты кубковой игры с «Крыльями»

Махачкалинское «Динамо» примет «Крылья Советов» в рамках Фонбет Кубка России. Клуб из Дагестана выиграл два матча на старте сезона (2:1 с «Локомотивом» и 2:1 с «Факелом»), самарцы дважды сыграли вничью (0:0 с «Динамо» и 1:1 с ЦСКА).

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