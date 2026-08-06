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Журнал «Профиль»

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В СПбГУ придумали "зеленый" способ выявлять антибиотики в молоке

В СПбГУ придумали "зеленый" способ выявлять антибиотики в молоке

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали технологию экспресс-проверки коровьего молока на остаточные антибиотики на основе нового экологичного супрамолекулярного растворителя.

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