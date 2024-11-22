Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что химические вещества в ягодных ароматизаторах парализовали иммунные клетки в лёгких и делали орган...

‍ ️ Вейпы с ягодными ароматизаторами могут быть смертельно опасны и наносят существенно больший вред, чем «парилки» без ароматов, — научный журнал PNAS Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что химические вещества в ягодных ароматизаторах парализовали иммунные клетки в лёгких и делали организм более уязвимым для респираторных инфекций.