РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Жители Ростокина смогут «включиться» в программы волонтёрства

В Москве начинается новый сезон программ развития компетенций в сфере волонтерства. В ближайшее время все желающие жители района Ростокино смогут бесплатно пройти тренинг для опытных городских помощников «Управляй», интенсив для тренеров неформального образования «Обучай», а также курс для новичков «Включайся!».

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