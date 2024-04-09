Врач Блюмкин назвал опасными советы полоскать рот содой и втирать в эмаль уголь

Когда дело доходит до ухода за зубами, заблудиться в информации очень легко: сейчас о правильной гигиене полости рта рассказывают не только профессиональные врачи-стоматологи, но и блогеры, и звезды шоу-бизнеса.
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