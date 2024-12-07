Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря

КУРСК, 6 дек — РИА Новости. Назначенный президентом Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн приступит к рабочим обязанностям в регионе 7 декабря, сообщил Хинштейн в своём Telegram-канале.
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