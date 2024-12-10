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Кто с демократией к нам придёт - тот от демократии и погибнет!

Кто с демократией к нам придёт - тот от демократии и погибнет!

Что касается тяжких размышлений фрау Ангелины Меркель по поводу способов принесения демократии в Россию, то хочется посоветовать ей не тратить время на несбыточные мечтания, а вспомнить историю.

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Комментарии
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Чужестранка
Говорят, что восточные немцы с благодарностью вспоминают те времена, когда жили в ГДР. Им не нравится то, что сейчас. Многие, из уехавших из России, возвращаются назад. Покупают землю и строят дома для себя и своих соотечественников. Не нравится им хвалёная западная демократия...
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13 час.
Ч
Чужестранка
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13 час.

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