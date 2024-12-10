Кто с демократией к нам придёт - тот от демократии и погибнет!

Чужестранка

Говорят, что восточные немцы с благодарностью вспоминают те времена, когда жили в ГДР. Им не нравится то, что сейчас. Многие, из уехавших из России, возвращаются назад. Покупают землю и строят дома для себя и своих соотечественников. Не нравится им хвалёная западная демократия...