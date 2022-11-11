Военное обозрение

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Командование ВСУ сосредоточило на Запорожском направлении большое количество иностранных наёмников

Командование ВСУ сосредоточило на Запорожском направлении большое количество иностранных наёмников

Командование ВСУ продолжает переброску резервов на запорожское направление, которое после отвода российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области, становится снова одним из самых опасных.

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