Российские военные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет, а также авиационных боеприпасов ВСУ в населенном пункте Делятин (Ивано-Франковская область).