Журнал «Профиль»

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Российские военные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ

Российские военные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет, а также авиационных боеприпасов ВСУ в населенном пункте Делятин (Ивано-Франковская область).

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