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МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев

МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание МВД России подготовило изменения в правила въезда и пребывания иностранцев в стране, предложив, в частности, отменить разрешения на временное проживание (РВП) в стране.

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