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Царьград

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Багреева раскрыла: Москвы школы заключили 50 тыс. контрактов

Багреева раскрыла: Москвы школы заключили 50 тыс. контрактов

С начала 2026 года московские школы заключили около 50 тысяч контрактов на Портале поставщиков. В летние месяцы оформлено 15 тысяч сделок.

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