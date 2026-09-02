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Газета.ру

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Актер Никита Кологривый заявил, что не является вспыльчивым человеком

Актер Никита Кологривый заявил, что не является вспыльчивым человеком

Актер Никита Кологривый в беседе с kp.ru признался, что не является вспыльчивым человеком. Кологривый заявил, что утверждения о его проблемах с агрессией – это слух.

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