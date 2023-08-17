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Возможна ли женская дружба по знаку Зодиака?

Возможна ли женская дружба по знаку Зодиака?

Говорят, что она подобна лабиринту, со своими виражами и опасностями. И нет гарантии того, что за одним из поворотов представительниц не будут ожидать ссоры и примирения, а за другим — предательство и разочарование.

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