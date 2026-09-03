В Петербурге задержали 13 человек по делу о мошенничестве в барах

По делу о мошенничестве в барах Санкт-Петербурга задержали 13 человек. Фигуранты приглашали мужчин в заведения, где им предлагали приобретать товары по завышенным ценам.
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