Антифашист

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Пандемия на руку миллиардерам. Они на ней зарабатывают и поэтому эта история будет бесконечной.Гейтс предупредил...
  • Meerflieger
    И что? У нас такое за год прошло.За пять лет на Ук...
  • Елена Зеличенок (Моисеева)
    совсем  охуел,мудакМельник пригрозил...

«Зая, теперь я могу спать спокойно»: Зеленский ввел в действие санкции против австрийских архитекторов и дизайнера Артемия Лебедева

«Зая, теперь я могу спать спокойно»: Зеленский ввел в действие санкции против австрийских архитекторов и дизайнера Артемия Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие экономические санкции против российских чиновников и судей, дизайнера Артемия Лебедева, а также австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au, которое подготовило проект оперы в Севастополе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх