«Зая, теперь я могу спать спокойно»: Зеленский ввел в действие санкции против австрийских архитекторов и дизайнера Артемия Лебедева

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие экономические санкции против российских чиновников и судей, дизайнера Артемия Лебедева, а также австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au, которое подготовило проект оперы в Севастополе.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие экономические санкции против российских чиновников и судей, дизайнера Артемия Лебедева, а также австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb (l)au, которое подготовило проект оперы в Севастополе.
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