Судебная реформа в Израиле. Внешние и внутренние факторы кризиса

В конце прошлого года правительство в Израиле сменилось очередной раз (третий по счету за короткое время), а пост премьер-министра снова занял известный долгожитель израильского политикума Б.
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