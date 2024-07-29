Гостей форума-фестиваля "Москва 2030" приглашают на маркет "Сделано в Москве"

Маркет будущего "Сделано в Москве" пройдет на Болотной площади с 1 августа по 8 сентября. Гости смогут оценить более 20 тысяч товаров: это уходовая и декоративная косметика, одежда, детские игрушки, мебель, текстиль и декор для дома, а также продукты питания.