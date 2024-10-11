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Блинкен присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите

Блинкен присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствовал на выступлении российского коллеги Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите, который проходил в Лаосе, стороны "выслушали друг друга".

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