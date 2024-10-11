Блинкен присутствовал на выступлении Лаврова на Восточноазиатском саммите

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что присутствовал на выступлении российского коллеги Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите, который проходил в Лаосе, стороны "выслушали друг друга".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии