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Крым 24 |Z| Все новости Крыма

👮‍♀️Прокуратура взяла под контроль проверку ДТП в Севастополе, в котором пострадали трое детей Напомним, сегодня днём в центре города водитель легкового автомобиля не уступила дорогу автобусу и столкнулась с ним, а затем наехала на припаркованную рядом иномарку.

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