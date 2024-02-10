Крым 24 |Z| Все новости Крыма

👮‍♀️Прокуратура взяла под контроль проверку ДТП в Севастополе, в котором пострадали трое детей Напомним, сегодня днём в центре города водитель легкового автомобиля не уступила дорогу автобусу и столкнулась с ним, а затем наехала на припаркованную рядом иномарку.