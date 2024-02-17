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Как платить за коммунальные услуги меньше: секреты экономии от эксперта

Как платить за коммунальные услуги меньше: секреты экономии от эксперта

Как платить за коммунальные услуги меньше: секреты экономии от эксперта Елена ГалицкаяГульнара Ручкина, декан юридического факультета Финуниверситета при правительстве РФ, раскрыла ряд законных способов сокращения расходов на коммунальные услуги, о которых многие россияне не знают, передают журналисты сайта ftimes.

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