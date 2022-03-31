Численность беженцев из Донбасса в России достигла 530 тыс. человек: Новости ➕1, 31.03.2022

Большинство переселенцев прибыли через границу в Ростовской области. Кроме того, люди въезжают через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областей и в Крыму.
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