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Численность беженцев из Донбасса в России достигла 530 тыс. человек: Новости ➕1, 31.03.2022

Численность беженцев из Донбасса в России достигла 530 тыс. человек: Новости ➕1, 31.03.2022

Большинство переселенцев прибыли через границу в Ростовской области. Кроме того, люди въезжают через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областей и в Крыму.

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