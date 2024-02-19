Украинский генерал Павлюк заявил о подготовке к конфликту с РФ с осени 2021 года

Вооруженные силы Украины готовились к военному конфликту с Россией пять месяцев - с осени 2021 года. Об этом заявил новый командующий Сухопутными войсками, генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает Telegram-канал украинского издания "Страна.
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