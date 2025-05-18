Предупреждать россиян о вреде фастфуда предложили в Госдуме

А также пропагандировать здоровый образ жизни в СМИ Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) предлагает сопровождать рекламу фастфуда строчкой с предупреждением о его вреде для здоровья и рисках возможного возникновения ожирения.
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