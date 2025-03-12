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Саакашвили получил еще 9 лет тюрьмы

Саакашвили получил еще 9 лет тюрьмы

Грузинский суд выписал Саакашвили еще 9 лет тюрьмы. На сей раз за растрату государственных средств.А помнится, всякие Варлавомы за мелкий прайс рекламировали Саакашвили как борца с коррупцией и эффективного гос.

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